В Киеве более 100 новых случаев коронавируса: среди заболевших семимесячная девочка

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 104 человек. Всего на 17 августа COVID-19 зарегистрирован у 10 642 человек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
За сутки умер один больной. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Дарницком и Соломенском – по 16, в Шевченковском районе – 10 случаев.
Отметим, что с 17 августа в Киеве начала действовать "желтая" зона карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Напомним, что на минувших выходных в Киеве снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.
О других ограничениях по Украине в связи с пересмотром карантинных зон смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк