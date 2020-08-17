В Киеве более 100 новых случаев коронавируса: среди заболевших семимесячная девочка

Всего в столице уже 10 642 инфицированных

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 104 человек. Всего на 17 августа COVID-19 зарегистрирован у 10 642 человек.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;

53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;

4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

За сутки умер один больной. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.

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В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Дарницком и Соломенском – по 16, в Шевченковском районе – 10 случаев.

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Отметим, что с 17 августа в Киеве начала действовать "желтая" зона карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Напомним, что на минувших выходных в Киеве снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.

О других ограничениях по Украине в связи с пересмотром карантинных зон смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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