В Киеве будет 28-градусная жара и дожди

Дожди в столице будут и ночью, и днем

Фото: Сегодня

В Киеве в четверг, 6 июня, и днем, и ночью ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет +16...+18 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что в четверг в столице температура воздуха может вырасти до +30...+33 градусов.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Средняя весенняя температура воздуха весной составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы. В марте было установлено четыре температурных рекорда. Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.

Новости "Сегодня" также сообщали, как на днях непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:

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