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В Киеве будет тепло и дождливо

24 июля, 08:41

Осадки в среду ожидаются по всему региону

Фото: Pixabay

В Киеве в среду, 24 июля, ожидается дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов днем, ночью будет +14...+16 градусов. 

Осадки также ожидаются по всему региону. В частности, в Чернобыле и Тетереве днем будет +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов. В Вышгороде, Яготине, Барышевке и Борисполе днем будет +23...+25 градусов, ночью прогнозируют +13...+15 градусов.

Скриншот
Скриншот

В Фастове, Белой Церкве и Мироновке днем ожидается до +23...+25 градусов, ночью будет +14...+16 градусов.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


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