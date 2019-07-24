В Киеве будет тепло и дождливо
Осадки в среду ожидаются по всему региону
В Киеве в среду, 24 июля, ожидается дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов днем, ночью будет +14...+16 градусов.
Осадки также ожидаются по всему региону. В частности, в Чернобыле и Тетереве днем будет +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов. В Вышгороде, Яготине, Барышевке и Борисполе днем будет +23...+25 градусов, ночью прогнозируют +13...+15 градусов.
В Фастове, Белой Церкве и Мироновке днем ожидается до +23...+25 градусов, ночью будет +14...+16 градусов.
Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.
Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий.
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