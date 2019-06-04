В Киеве будет жарко, но пройдет дождь

Днем температура поднимется до +28 градусов

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Во вторник, 4 мая, в Киеве ожидается дождь, но без грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом в столице будет жарко. Так, температура воздуха поднимется днем до +26...+28 градусов, ночью +15...+17 градусов.

Напомним, что спасатели объявили высокую пожарную опасность. Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Во всех случаях следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

Также на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

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