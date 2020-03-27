В Киеве будут искать потенциально зараженных COVID-19

В Киеве власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально инфицированных коронавирусом и тех, кто с ними контактировал. об этом в ходе брифинга в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Данные будут собирать от семейных врачей, Киевского лабораторного центра МЗ Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции.

"Первое, что надо сделать, – создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или – на изоляцию. Поэтому городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации", – уточнил Кличко и призвал жителей столицы также сообщать о случая заражения или о людях, которые контактировали с потенциально инфицированными.

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Напомним, по состоянию на 12:00 27 марта в Киеве зафиксировано 55 случаев инфицирования коронавирусом.

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Кроме того, в столице до 24 апреля действует карантин. Такие же меры введены по всей стране.

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