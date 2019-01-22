В Киеве через суд спасают от разрушения Казацкий дом на Лукьяновке
Прокуратура добилась, чтобы строители убрали металлический козырек
Прокуратура через суд обязала строительную компанию снести металлическое сооружение, которое угрожало разрушением Казацкому дому на Лукьяновке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Строительную фирму заставят демонтировать металлический козырек, установленный над крышей Казацкого дома, расположенного по улице Коперника, 7. Этот дом приказом Главного управления охраны культурного наследия от 10 июня 2011 года включен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.
На соседнем участке построили многоэтажку, в это же время и появилась над крышей Казацкого дома металлическая консоль. В 2016 году Департаментом культуры КГГА было выдано предписание о демонтаже вышеуказанной конструкции. Однако ответчик требования предписания не выполнил, что и стало основанием для внесения данного иска. Решение суда уже вступило в законную силу.
Кроме того, приказом Министерства культуры от 22 декабря 2018 года дом по улице Коперника, 7, внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Напомним, ранее мы писали, что уникальный дом со змеями в Киеве срочно начнут спасать. Процесс реставрации древнего дома займет не один год.
Также мы сообщали, что в Доме учителя в Киеве проведут реставрацию, сделают музеи и классы по химии. Памятник планируют отреставрировать за три года и 500 миллионов.
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