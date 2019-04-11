В Киеве чиновники угрожают лишением пенсии онкобольной переселенке

В районном управлении соцзащиты заявили, что произошло недоразумение

Столичные чиновники угрожают лишением пенсии переселенке с оккупированной территории Луганской области Елене, которая лечится от онкологического заболевания третьей стадии. Женщина лежит в столичной больнице и не может явиться в собес, чтобы подтвердить свое пребывание в Киеве. Но для работников управления соцзащиты это – не аргумент. Дали больной три дня, чтобы она лично пришла к ним на прием.

Волонтер Леся Литвинова, которая помогает женщине, сообщила, что Елена физически не может покидать палату и несколько дней назад получила письмо из управления соцзащиты, в котором от нее требуют явиться на прием, в противном же случае у нее заберут пенсию.

"Показала скрин с документом, что человек находится там, человек на лечении, вот смотрите на даты. Это не было интересно вообще никому", – рассказала Литвинова.

В Подольском управлении соцзащиты на вопрос журналиста о том, почему работники не могут отправить в больницу инспектора или проверить пребывание женщины в столице по телефону, потребовали официальный запрос.

"Это... Скажем так, слова заявительницы. Сделайте запрос, и тогда уже будет более обоснованный ответ", – заявила одна из сотрудниц.

Журналисты обратились в Министерство социально политики. Заместитель министра Николай Шамбир отметил, что в таких случаях к людям должны выезжать специальные инспекторы. Также закон позволяет позвонить и попросить отсрочить свою явку.

"Тут даже не нужно доверенное лицо, можно по телефону сообщить. И тогда до 90-дней человек после этого появится и все эти вопросы... Соответственно, никакого аннулирования справки, а вследствие этого положенных человеку выплат, не может быть. Но конечно, если есть несоблюдение законодательства, мы вмешиваемся и эти вопросы решаем", – уточнил замминистра.

После многочисленных обращений в городскую администрацию и профильное министерство на журналистов вышла заместитель начальника районного управления соцзащиты Елена Федькович. Пообещала срочно решить эту проблему и заверила, что произошло недоразумение и пенсию у больной женщины не заберут.

Однако волонтер Литвинова подчеркнула, что за пять лет войны видела сотни таких "недоразумений".

Напомним, что после окончания войны на Донбассе вернуться на прежние места проживания собираются только 28% внутренне перемещенных лиц. Таковы результаты исследования Международной организации по миграции (МОМ). По данным мониторинга, 69% переселенцев находятся в новых местах жительства более трех лет, а доля переселенцев, которые заявили о своем намерении не возвращаться на прежнее место жительства, даже когда завершится война, выросла с 29% в марте 2017 года до 34% в декабре 2018 года.

Также сообщалось, что девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года.





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве чиновники угрожают лишением пенсии онкобольной переселенке". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.