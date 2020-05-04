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В Киеве COVID-19 заболели уже 1535 человек: в каких районах больше всего зараженных

4 мая, 12:53

Наталья Руда

Один человек умер за минувшие сутки

В Киеве за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердился у еще 24 жителей столицы, один случай – летальный. В то же время за предыдущий день зафиксировали 17 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 4 мая COVID-19 заболели 1535 человек, из них умерли 27 человек. Об этом сообщил на брифинге в понедельник мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки коронавирус подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года, 8 мужчин от 19 до 74 лет и у 17-летнего парня. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко отметил, что в Киеве несколько дней подряд число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается, но вместе с тем растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация.

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"Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 – 68 больных. С пневмониями – в общем 413 пациентов", – добавил мэр.

Кроме того, лидерами по количеству инфицированных коронавирусом в городе являются Печерский и Дарницкий районы столицы.

"В последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных", – резюмировал мэр.

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Напомним, по состоянию на 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 418 новых зараженных.

Отметим, что официально смягчить карантин планируют с 11 мая. При этом в Киеве ряд заведений питания и магазинов работали в карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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