В Киеве декоммунизировали парк на Соломенке

Киеврада переименовала парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова, сообщает КГГА.
Данный парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь – 4,11 га.
Николай Зеров, имя которого теперь носит зеленая зона, – украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.
Отметим, что в 1971 году в парке установили памятник советскому писателю Николаю Островскому. Позже монумент демонтировали в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".
Напомним, в феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.Сайт "Сегодня" выяснил, как в рамках декоммунизации в Украине переименовали города, поселки, железнодорожные станции и области.
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