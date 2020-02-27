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В Киеве декоммунизировали парк на Соломенке

27 февраля, 22:44

Мила Князьская-Ханова

Парк Николая Островского теперь носит другое имя

Киеврада переименовала парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова, сообщает КГГА.

Данный парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь – 4,11 га.

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Николай Зеров, имя которого теперь носит зеленая зона, – украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.

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Отметим, что в 1971 году в парке установили памятник советскому писателю Николаю Островскому. Позже монумент демонтировали в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".

Напомним, в феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.Сайт "Сегодня" выяснил, как в рамках декоммунизации в Украине переименовали города, поселки, железнодорожные станции и области.

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КГГА парк Киеврада декоммунизация

Источник: Сегодня

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