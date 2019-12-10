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В Киеве демонтировали памятник Ежику в тумане

10 декабря, 16:59

Александр Марущак

Легендарный памятник "ушел чистить иголки": ожидается, что он вернется к Новому году

В сквере на улице Рейтарской в Киеве временно демонтировали скульптуру Ежика в тумане. Как уже сообщал сайт "Сегодня", в этом сквере начались масштабные работы по созданию эко-парка. А на пеньке, где раньше сидел Ежик, появился большой плакат с фотографией колючего и надписью: "Пошел считать звезды. Вернусь на открытие!".

Проект благоустройства реализуется в рамках общественного бюджета-2019. В сквере планируют установить дерево-хамелеон, которое будет светиться разными огнями, проложат дорожки, установят лавочки, урны и новое освещение.

"Наконец-то вокруг ежика будет обустроен инновационный парк", – написал в социальных сетях автор памятника Константин Скритуцкий.

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Ежа демонтировали, чтобы привести в порядок место, где он стоял: по планам инициаторов ремонта, вокруг пенька с ежиком будут менять брусчатку.

Пока точно неизвестно, когда закончится ремонт сквера. Но чиновники Шевченковского района говорят, что планируют открыть эко-парк к Новому году.

Напомним, легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.

Ну а пока Ежик чистит иголки, посмотрите, как наряжали в вышиванки маленьких основателей Киева:

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памятник сквер ежик в тумане Рейтарская

Источник: Сегодня

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