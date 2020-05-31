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В Киеве десятки новых зараженных: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом

31 мая, 11:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

При этом за прошедшие сутки не было ни одного летального случая

В Киеве снова зафиксировали десятки случаев коронавируса. Только за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 81 человека. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание у 81 человека, 11 из них – медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших за сутки: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет и четыре девочки от 2 до 8 лет; 31 мужчина от 19 до 86 лет и шесть мальчиков – троим из них по 1 году, другим – 2, 6 и 11 лет", – сообщил мэр Киева.

По словам Кличко, в больницы города госпитализировали 16 пациентов, остальные находятся на самоизоляции и под контролем врачей. А тем временем за сутки выздоровели 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии победили 648 киевлян.

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"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами. Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное – чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя", – обратился к жителям столицы мэр.

А тем временем с 30 мая начали работу ТРЦ. Отметим, что обычно в торговых центрах проверяют температуру, где-то даже установили специальные рамки для автоматического определения температуры посетителей. "Сегодня" побывали в ТРЦ на Днепровской набережной. Несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса, на входе в здание нет обязательного температурного скрининга: проверяют только по желанию людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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