Дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады

Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/32b/1b6/5c532b1b6a625.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/32b/1b6/5c532b1b6a625.jpg 2019-01-31T19:08:00+02:00 Другие новости Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов

Дети не киевлян, которые оформили "Карточку киевлянина", смогут посещать столичные детсады бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Киеврады.

На пленарном заседании Киеврады 31 января депутаты утвердили изменения в Городскую комплексную целевую программу "Образование Киева на 2019-2023 годы". Ранее был утвержден Порядок осуществления расходов на дошкольное образование в Киеве, согласно которому приоритетное право зачисления в садики столицы было у детей киевлян. Теперь же сегодняшнее решение расширяет действие документа и на детей граждан с "Карточкой киевлянина".

"Мы предлагаем расширить действие базового финансового норматива не только на детей киевлян, а также на детей родителей, которые не проживают в столице, но работают здесь, наполняют городской бюджет и имеют право на "Карту киевлянина", – рассказала депутат Киеврады Анна Старостенко.

Кроме того, депутаты внесли изменения в городскую целевую программу "Образование Киева 2019-2023 гг." об обеспечении бесплатным питанием учащихся 1-4 классов коммунальных учебных заведений, а также детей-инвалидов.

"И мы каждый год будем это делать, то есть финансировать питание детей начальной школы. А это 123 тысячи детей 1-4 классов. И средства на это уже заложены – это 240 млн грн", – отметила Старостенко.

Напомним, в апреле прошлого года в Минздраве рассказали, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад. Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.

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