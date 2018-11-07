ФОТОФАКТ. В Киеве девушка устроила танцы под Верховной Радой, видео

Сегодня, 15:45

Танцовщица "зажигала" под музыку со сцены

Фото: Segodnya.ua
Фото: Segodnya.ua

В Киеве во время протеста владельцев автомобилей на "евробляхах", под стенами Верховной Рады заметили танцующую девушку.

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Фото: Segodnya.ua

Незнакомка в украинском веночке, положив свои вещи на плитку, зажигательно танцевала под композицию Тараса Петриненко "Украина", которая звучала со сцены.

За ярким шоу наблюдали полицейские и участники митинга, однако присоединится к танцу никто не спешил.

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Фото: Segodnya.ua

Напомним, утром 7 ноября  на улице Грушевского, Институтской, Крещатике, Шелковичной и Парковой было перекрыто движение из-за акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Во многих районах Киева было затруднено движение транспорта, пробки есть на всех мостах города.

Днем автомобили протестующих были припаркованы по обе стороны проезжей части улицы Грушевского возле Верховной Рады, однако в отличие от летнего митинга, сейчас движение в правительственном квартале не перекрывают.

В целом возле парламента находится более двух сотен автомобилей. Люди стоят с флагами нескольких политических партий, есть также аниматоры в костюмах куриц. Проезд обеспечивают сотрудники полиции, которые периодически просят протестующих сойти с проезжей части.
Киев, Рада, протесты, шоу, танцы, танцовщица, евробляхи
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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