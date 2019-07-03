ФОТОФАКТ. В Киеве дикий виноград "атаковал" семь этажей жилой высотки

Жилая высотка расположена на улице Анны Ахматовой

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве на улице Анны Ахматовой дикий виноград окутал семь этажей жилого дома.

Так, зелень оккупировала окна жилых квартир и перебросилась на балконы.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее мы писали, что дикий виноград оплел внутреннюю часть жилого дома по адресу проспект Бажана, 7-и. По словам местных жителей, дикий виноград посадила жительница дома лет 15-16 назад. Бабушка эта уже умерла, а растение за годы оплело несколько этажей и тянется к крыше здания.

Также киевляне обсуждали в социальных сетях фото жилого высотного дома на улице Ревуцкого (Дарницкий район). Стены дома укутал до третьего этажа виноград Вича. Многим зеленый фасад очень понравился. Хотя нашлись скептики, которые считают, что от растительности в квартирах образуется влага и грибок.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. По словам главного инженера "Киевзеленстроя" Деснянского района Олега Кравченко, что убытки от хищений зеленых насаждений составляют около 80 тысяч гривен. И это только в одном районе столицы.

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