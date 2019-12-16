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В Киеве до 2020 года откроют киберполигон

16 декабря, 15:23

На базе киберполигона можно будет учиться, заниматься научными разработками

/ Фото: Pixabay

В Киеве до конца 2019 года откроют киберполигон на базе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Валентин Петров.

"Киберполигон – это такой хаб, где можно будет учиться, заниматься научными разработками. Для этого предусмотрены учебные классы, конференц-зал, там же мы будем усовершенствовать наши способности. Он создан под патронатом СНБО", – сказал Петров.

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Он уточнил, что для киберполигона уже закуплен соответствующий комплекс, который был изначально предусмотрен для нужд Госспецсвязи, но было принято решение один класс предоставить КПИ для подготовки и их специалистов.

Напомним, по Украине идет новая кибер-напасть – аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят дыры в системе безопасности банков и мобильных операторов.

Также сообщалось, что в Одессе задержали кибер-мошенников, которые "заработали" почти два миллиона гривен.

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Киев госспецсвязь кибербезопасность

Источник: Сегодня

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