В Киеве до конца лета появится памятник Сикорскому: как будет выглядеть скульптура

Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения авиаконструктора

Фото: КГГА.

В Киеве до конца лета появится памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Сегодня исполнилось 130 лет со дня его рождения и власти Киева обещают решить вопрос с реконструкцией усадьбы Сикорского, которая разрушается на Ярослововом валу. Памятник авиаконструктору делает скульптор Валадимир Журавель.

"Бронзовый Сикорский будет в высоту более семи метров. Он будет стоять на полусфере в виде земного шара. Памятник будет динамичный, в руке молодой авиаконструктор будет держать модель вертолета, которую он придумал и запустил в Киеве. Работа над памятником продолжается. Сейчас прорабатывают динамику – движение руки, развивающийся пиджак", – рассказал нам скульптор.

Фото: КГГА

Сикорский будет будто взлетать с полусферы. При этом скульптор изобразил его молодым, таким, каким он был во время учебы в столичном Политехе.

Монумент установят возле аэропорта "Киев", который носит имя Игоря Сикорского. Но все желающие смогут к нему попасть. Возле памятника разобьют зону отдыха с лавочками и дорожками.

Ранее мы писали, как Сикорский создал самолет по "чертежам" из сна.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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