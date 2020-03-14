В Киеве дождь, в области – мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды

Помимо мокрой погоды, будет еще и штормовой ветер

Сегодня в столице и по всей Киевской области погода существенно подпортится – будет мокро, местами даже напомнит о себе зима, а также подует сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По области температура воздуха будет достигать максимум 9 градусов тепла, но при этом ожидается мокрый снег с дождем.

Такая погода окружит столицу, поскольку в самом Киеве, согласно метеокарте, ожидается только дождь, без мокрого снега. Температура 6-8 градусов выше нуля.

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Также синоптики предупредили об усилении скорости ветра до 15-24 м/с.

Отметим, что погода по всей Украине сегодня будет разной – температурные качели, мокрый снег и сильный ветер. Мокрый снег ожидается в пяти областях, а температура будет колебаться от 4 до 15 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже девять температурных рекордов.

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