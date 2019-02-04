В Киеве дворовые коты оказались в смертельном плену

Коммунальщики оставили пятерых животных умирать голодной смертью

Фото: Виталий Лазебник

В Киеве дворовые коты оказались в смертельном плену //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/827/041/5c5827041b10f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/827/041/5c5827041b10f.jpg 2019-02-04T13:50:00+02:00 Другие новости Коммунальщики оставили пятерых животных умирать голодной смертью

В одной из столичных многоэтажек коммунальщики заварили все ходы в подвал. Несколько суток подряд там оставались пятеро голодных котят. Местные жители пытались спасти животных, но ЖЭК на уступки не пошел.

Жители дома рассказали, что звонки на горячую линию КГГА, обращение в ЖЭК и киевскую службу спасения животных результатов не дали. Поэтому жители самостоятельно оторвали одну из приваренных арматур, чтобы хотя бы бросить котам еду.

Кроме того, жители дома рассказали, что местный сантехник бросил палку в котенка, тот умер на месте. Очевидцы говорят, что такое поведение мужчины тянет на статью 299 Уголовного кодекса – жестокое обращение с животными, по которой можно получить восемь лет тюрьмы.

По словам главного инженера ЖЭКа №5 в Святошинском районе Киева Николая Грищенко, подобного не могло произойти, никто ничего не заваривал, а сантехника на участке нет.

"Подвальные помещения для кормления и содержания кошек не предназначены. Отдушины те, мы ... да, мы их завариваем для того, чтобы предотвратить хищение теплового оборудования, инженерных коммуникаций. Но все равно отверстия там оставляются, котик может залезть и вылезти", – сообщил Грищенко.

В свою очередь местные жители подали в полицию заявление, и не только на ЖЭК, но и на сантехника, который, по их словам, издевается над кошками. После вмешательства журналистов в ЖЭКе пообещали открыть подвал, чтобы животных можно было выловить.

Напомним, ранее мы писали, что коты не стали частью экосистемы Киева. Животные гибнут из-за равнодушия граждан. Волонтеры лечат и кормят котов, однако подвалы до сих пор закрыты.

Кроме того, во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

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