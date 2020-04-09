В Киеве еще один человек умер от коронавируса

Всего в столице по состоянию на 12:00 9 апреля зарегистрировано 335 случаев инфицирования COVID-19

В Киеве за минувшие сутки еще один человек умер от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в столице от COVID-19 по состоянию на 9 апреля умерли уже шесть человек.

Согласно данным Кличко, всего в столице на данный момент зарегистрировано 335 случаев инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки подтвердился 41 случай. Данные Кличко снова расходятся с информацией Министерства здравоохранения, которое утром 9 апреля сообщало о 300 случаях. При этом мэр уточнил, что у столичных властей данные оперативнее.

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"Новости у меня сегодня – неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями – на 41 человека! Из них двое медиков. По прошедшие сутки в столице еще один случай – летальный", – сказал Кличко.

Среди инфицированных за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, и 29 мужчин – от 36 до 70 лет. В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Ранее стало известно, что в столичные больницы, в которых лечатся инфицированные коронавирусом, завезли противомалярийный препарат "Плаквенил". Это лекарство медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

Отметим, что столица живет в карантине с 17 марта, хотя школы и университеты ушли на дистанционное обучение с 12 марта. Вместе с тем, ограничительные меры уже несколько раз ужесточали, это затронуло в основном сферу общественного транспорта и торговли. Кроме того, с 6 апреля в столице людям нельзя посещать без маски все общественные места.

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