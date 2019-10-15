В Киеве еще подержится жара: синоптики прогнозируют до +23 градусов

Ночная температура не опустится ниже +8...+10 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве днем во вторник, 15 октября, будет солнечная, сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в столице обещают до +21...+23 градусов, ночью температура воздуха будет +8...+10 градусов.

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В Киевской области синоптики прогнозируют такую же погожу – сухую и без дождей.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви, Мироновке также ожидается днем до +23 градусов.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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