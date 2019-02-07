В Киеве – гололед: как не стать жертвой скользких дорог
В КГГА подготовили полезные советы для пешеходов и автомобилистов
В Киеве 7 февраля на дорогах столицы ожидается гололедица (1 уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Советы водителям:
- соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а падая, попробуйте перекатиться, – удар будет менее травматичным;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- перебегая дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Напомним, в связи с выпавшим на днях снегом, в "Укравтодоре" рассказали, на каких трассах усложнен проезд. Дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области.
Ранее мы сообщали, что в Киеве после обильных снегопадов началась оттепель. Из-за плюсовой температуры с крыш домов начали падать глыбы подтаявшего снега и сосульки.
Снег на крышах зданий, под которыми ходят пешеходы – одна из главных зимних угроз. Даже без сосулек, падение больших масс снега с высоты может привести к сильному удару по голове и даже к сотрясению мозга.
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