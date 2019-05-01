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В Киеве готовят к сносу Рыбальский мост

1 мая, 19:19

"Уставший" путепровод закрыли для пешеходов и взяли под охрану

В Киеве Рыбальский мост, который уже несколько лет был закрыт для автомобилей, полностью перекрыли и для пешеходов: в конце апреля здесь появился забор и табличка, которая информирует о грядущих строительных работах.

Также на мосту появилась охрана, которая не пропускает на его территорию людей. Отметим, что забор также перекрыл часть тротуара на Набережно-Крещатицкой улице, которая проходит по стороне, где находится выход на Рыбальский мост.

Старый мост разрешили демонтировать еще в 2013 году и на его месте возвести часть развязки нового Подольского моста. Однако тогда работы не начались из-за приостановки строительства основного мостового перехода.

Рыбальский мост был признан аварийным еще в начале 1990-х годов, позже по нему приостановили автомобильное сообщение, а через несколько лет под мост были подведены добавочные страховочные опоры. В 2001-м после экспертизы заговорили о необходимости демонтажа.

После этого мост некоторое время функционировал как пешеходный. Позже, когда был построен Гаванский мост, съезд с Рыбальского моста на одноименный полуостров демонтировали, и путепровод превратился в площадку, где собиралась молодежь и экстремалы, которые взбирались на его конструкции.

Не обходилось из без трагических случаев. Так, в начале июля 2018-го с моста упал 33-летний мужчина и погиб. Очевидцы происшествия вызвали скорую, однако прибывшие медики лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, он совершил самоубийство. В августе 2018-го здесь произошло еще одно ЧП: с моста сорвался молодой парень. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с множественными травмами. Медики боролись за его жизнь несколько недель, однако, в средине октября он умер.

Отметим, что Рыбальский является одним из первых в мире вантовых мостов с железобетонной балкой жесткости. Его ввели в эксплуатацию в 1963 году и изначально задумывали как пешеходный. Однако благодаря характеристикам прочности позже по нему решили пропускать одиночные автобусы и автомобили в обоих направлениях, что постепенно переросло в интенсивное движение. Он считался ценным памятником 1960-х годов.

Напомним, на прошлой неделе с Шулявского моста сняли все плиты и демонтировали оставшиеся опоры. Путепровод, который существовал с 1964 года, в последние 20 лет своей "жизни" стал частью городской культуры. Под мостом бурлили интернациональные разборки между торговцами на крупнейшем рынке секонд-хенда, где можно было найти все, а на его строениях творили городские художники и веселились шутники. "Сегодня" вспоминает самые яркие истории, которые оставил нам на память легендарный Шулявский путепровод.


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Тег Киев, мост, рыбальский мост, рыбальский остров

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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