В Киеве грядет метель с мокрым снегом

Днем мороза не будет, но ожидаются сильные порывы ветра

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В Киеве грядет метель с мокрым снегом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8cb/33a/5c48cb33ab161.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8cb/33a/5c48cb33ab161.jpg 2019-02-20T17:25:00+02:00 Другие новости Днем мороза не будет, но ожидаются сильные порывы ветра

В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег, также вечером 20 февраля и в течение суток 21 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

При этом днем 21 февраля – без осадков. Весь день в столице будет облачно, температура ночью и днем около 0°.

Напомним, 17 февраля в Киеве зафиксировали первый погодный рекорд 2019 года, да еще и исторический. Как сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, в воскресенье среднесуточная температура воздуха в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +4,6 °С.

Солнышку радуются все жители столицы, в том числе и животные из Киевского зоопарка. Так, 17 февраля слоника Хораса, который зимой обычно живет в закрытом вольере, даже выпустили на прогулку на свежий воздух.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни в Украине будет не по-зимнему тепло и почти везде сухо. Ожидаются некоторые перепады температуры по областям, но в целом везде будет плюсовая температура.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике.

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