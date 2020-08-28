В Киеве хотят переделать хрущевки и создать Диснейленд: Кличко раскрыл детали

Виталий Кличко заявил об "амбициозном плане" вывести столицу в ТОП-100 городов мира

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы разрабатывают "амбициозный план", как городу через пять лет войти в ТОП-100 лучших городов мира.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, речь идет о "четкой пошаговой программе, фундамент для реализации которой закладывался предыдущие шесть лет".

Как уточнил Кличко, в городе власти ведут работу в ключевых направлениях: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология. По его мнению, транспортная система в Киеве должна функционировать по принципу: "через весь город – за один час". Для этого в городе ремонтируют дороги, строят Подольский мост, строят развязки и перехватывающие паркинги, а также велодорожки.

По его словам, размещение новостроек в Киеве будет планироваться только комплексно – с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинский Диснейленд) на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем", - считает мэр.

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Также он упомянул и о реновации хрущевок и промышленной зоны в столице. По словам Кличко, на месте хрущевок должны появиться комфортные жилые комплексы, а на месте промзон – инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас, действительно, амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", - добавил городской глава.

Отметим, что предложения Кличко частично отображены в проекте нового генерального плана столицы. В частности, по разгрузке центра.

Также отметим, что в столице через суды застройщики часто получают разрешение на строительства домов в центре Киева выше разрешенной высотности.

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