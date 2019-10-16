В Киеве хотят построить детский парк с аттракционами

На территории парка "Отрадный" в Соломенском районе планируют обустроить детский парк развлечений. Для реализации этого проекта ищут инвесторов, сообщает КГГА.

В частности, в парке хотят установить аттракционы для отдыха, площадки для проведения образовательных мероприятий для детей и взрослых под открытым небом. Также запланировано проведение встреч с экспертами в сфере экологии, реализация программы "зеленого" образования в формате полноценного курса для киевлян всех возрастов.

Реклама

Проект не предусматривает капитального строительства, поэтому зеленые насаждения парка будут сохранены. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Соломенского района определено заказчиком реализации проекта, а КП "Киевское инвестиционное агентство" – заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса.

Отметим, что парк "Отрадный" привели в порядок относительно недавно. В зеленой зоне появились новые площадки для детей и спортсменов, красивые дорожки и навигация. Однако озеро, которое много лет было украшением старого парка, по-прежнему в плачевном состоянии. По словам местных жителей, мельчать оно начало несколько лет назад, постепенно превращаясь в "зловонную лужу". Ежегодные чистки водоем не спасали, как и его обитателей: люди, которые часто бывают в парке, уверяют, что в нем погибла рыба, давно не видно черепах, а утки могут плавать лишь в небольшой части, куда пока не добрались строители.

Сейчас озеро скорее напоминает стройплощадку: в средине водоема – большая песчаная "дамба", по которой бегает местная детвора, а вдоль берега – "окопы", из которых торчат металлические прутья. Однако, вскоре ситуация может измениться к лучшему, уверяют чиновники. Сайт "Сегодня" выяснил, что сейчас происходит с озером в Отрадном парке и когда его обещают привести в порядок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама