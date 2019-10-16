В Киеве хотят построить детский парк с аттракционами

На территории парка "Отрадный" в Соломенском районе планируют обустроить детский парк развлечений. Для реализации этого проекта ищут инвесторов, сообщает КГГА.
В частности, в парке хотят установить аттракционы для отдыха, площадки для проведения образовательных мероприятий для детей и взрослых под открытым небом. Также запланировано проведение встреч с экспертами в сфере экологии, реализация программы "зеленого" образования в формате полноценного курса для киевлян всех возрастов.
Проект не предусматривает капитального строительства, поэтому зеленые насаждения парка будут сохранены. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Соломенского района определено заказчиком реализации проекта, а КП "Киевское инвестиционное агентство" – заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса.
Отметим, что парк "Отрадный" привели в порядок относительно недавно. В зеленой зоне появились новые площадки для детей и спортсменов, красивые дорожки и навигация. Однако озеро, которое много лет было украшением старого парка, по-прежнему в плачевном состоянии. По словам местных жителей, мельчать оно начало несколько лет назад, постепенно превращаясь в "зловонную лужу". Ежегодные чистки водоем не спасали, как и его обитателей: люди, которые часто бывают в парке, уверяют, что в нем погибла рыба, давно не видно черепах, а утки могут плавать лишь в небольшой части, куда пока не добрались строители.
Сейчас озеро скорее напоминает стройплощадку: в средине водоема – большая песчаная "дамба", по которой бегает местная детвора, а вдоль берега – "окопы", из которых торчат металлические прутья. Однако, вскоре ситуация может измениться к лучшему, уверяют чиновники. Сайт "Сегодня" выяснил, что сейчас происходит с озером в Отрадном парке и когда его обещают привести в порядок.
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