В Киеве хотят создать 12 новых скверов: список адресов

На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам экологической политики депутаты поддержали проекты создания 12 зеленых зон в разных районах столицы. Больше всего скверов – по три, – может вскоре появиться в Шевченковском и Голосеевском районах Киева, сообщили в Киевраде.
В частности, планируется обустроить зеленые зоны по следующим адресам:
Шевченковский район:
- по ул. Баггоутовской, 4;
- по ул Лукьяновской, 5,
- на пересечении ул. Степана Руданского и ул. Украинской
Голосеевский район:
- на ул. Антоновича от дома № 1 до дома № 25;
- на ул. Жилянской, 72;
- на пересечении ул. Антоновича и Лабораторного переулка
Соломенский район:
- зона между улицами Максима Кривоноса, 7, 11 и ул. Братьев Зеровых, 4/6;
- на ул. Соломенской, 37, ул. Волгоградской, 29-А.
Печерский район:
- ул. И. Брановицкая, 7А.
Подольский район:
- между домами № 5 – 7-Б на ул. Георгия Гонгадзе.
Дарницкий район:
- между домами № 5 и № 7 по ул. Ларисы Руденко и домом № 28-В на ул. Николая Бажана.
Деснянский район:
- бул. Выгуровской в 9 мкр. ж/м Выгуровщина – Троещина.
Соответствующие проекты решений планируют рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.
Ранее рядом со знаменитой скульптурой "Ежик в тумане" на улице Рейтарской обустроили экопарк с энергосберегающими технологиями, сообщает Шевченковская РГА.
На локации установили скамейки, туалеты для домашних животных, сделали канализацию и покрытие для дорожек, в состав которого входят переработанные отходы. Также разместили солнечные батареи для уличного освещения и контейнеры для сортировки мусора.
Напомним, скульптура "Ежик в тумане" 26 декабря вернулась на прежнее место, в скверик на улице Рейтарской, после трех недель отсутствия.
Легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.
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