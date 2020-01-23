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В Киеве хотят создать 12 новых скверов: список адресов

23 января, 22:57

Новые зеленые зоны планируют создать и в центре, и на окраинах столицы

В Днепре на набережной появится сквер

В Днепре на набережной появится сквер / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

На заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам экологической политики депутаты поддержали проекты создания 12 зеленых зон в разных районах столицы. Больше всего скверов – по три, – может вскоре появиться в Шевченковском и Голосеевском районах Киева, сообщили в Киевраде.

В частности, планируется обустроить зеленые зоны по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • по ул. Баггоутовской, 4;
  • по ул Лукьяновской, 5,
  • на пересечении ул. Степана Руданского и ул. Украинской

Голосеевский район:

  • на ул. Антоновича от дома № 1 до дома № 25;
  • на ул. Жилянской, 72;
  • на пересечении ул. Антоновича и Лабораторного переулка

Соломенский район:

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  • зона между улицами Максима Кривоноса, 7, 11 и ул. Братьев Зеровых, 4/6;
  • на ул. Соломенской, 37, ул. Волгоградской, 29-А.

Печерский район:

  • ул. И. Брановицкая, 7А.

Подольский район:

  • между домами № 5 – 7-Б на ул. Георгия Гонгадзе.

Дарницкий район:

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  • между домами № 5 и № 7 по ул. Ларисы Руденко и домом № 28-В на ул. Николая Бажана.

Деснянский район:

  • бул. Выгуровской в ​​9 мкр. ж/м Выгуровщина – Троещина.

Соответствующие проекты решений планируют рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.

Ранее рядом со знаменитой скульптурой "Ежик в тумане" на улице Рейтарской обустроили экопарк с энергосберегающими технологиями, сообщает Шевченковская РГА.

​​На локации установили скамейки, туалеты для домашних животных, сделали канализацию и покрытие для дорожек, в состав которого входят переработанные отходы. Также разместили солнечные батареи для уличного освещения и контейнеры для сортировки мусора.

Напомним, скульптура "Ежик в тумане" 26 декабря вернулась на прежнее место, в скверик на улице Рейтарской, после трех недель отсутствия.

Легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.

А еще посмотрите, как наряжали в вышиванки маленьких основателей Киева:

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Киев парк сквер Киеврада

Источник: Сегодня

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