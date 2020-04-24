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В Киеве хотят создать парки на набережных рек и склонах гор

24 апреля, 23:55

Мила Князьская-Ханова

Генплан предусматривает новые зеленые зоны в каждом районе столицы

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает создание в каждом районе города новых зеленых зон отдыха, сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

"Озеленение улучшит экологическое состояние города и условия отдыха киевлян, будет способствовать формированию здорового образа жизни и семейного общения и, что очень важно, обеспечит поглощения части ливневых осадков и уменьшения рисков затопления территорий улиц, общественных центров и жилых дворов во время ливней", – пояснил начальник "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Проектировщики предусмотрели создание или реконструкцию в каждом районе города парков культуры и отдыха, тематических детских и спортивных парков, создание в каждом квартале мини-скверов. В частности, будет осуществлено строительство:

  • парка-набережной в 11-м микрорайоне Позняки-Западные, Парковой зоны в урочище Витовець и у озера Пойменное, парке возле озер Тягле и Небреж, Парка культуры и отдыха на проектируемом жилом массиве Рембаза в Дарницком районе;
  • спортивного парка "Алмазный" у озера Алмазное парке "Приозерный" (на ул. Н. Закревского), а также парка "Героев Украины" (с. Быковня), устройство сквера "Берковщина" со спортивными зонами в Деснянском районе;
  • парка на ул. Никольско-Слободской (от Броварского проспекта вдоль Русановского пролива) и организация парка-набережной вдоль озера Малиновка у реки Десенка в Днепровском районе;
  • Гольфпарк-набережной вдоль залива Верблюд в Оболонском районе;
  • спортивного комплекса и парков отдыха между ул. Наумова и Святошинского ЛПХ, на ул. Отдыха, расширение парка "Совки" в Святошинском районе;
  • парка на жилмассиве Мостицкий (ул. Замковецкая, Старицкого, Новомостицкая), организация парка на склонах Юрковице, расширение парка "Сырецкий гай" в Подольском районе;
  • строительство парков на склонах на ул. Лукьяновской и ул. Олеговской, на ул. А. Шмидта, на Смородинском спуске и ул. Нагорной в Шевченковском районе.
  • расширение Голосеевского парка культуры и отдыха им. М. Рыльского и устройство парка-набережной вдоль реки Коник в Голосеевском районе.

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Одними из важнейших в "Киевгенплане" называют создание сквера возле Дарницкого железнодорожного вокзала. Также новые зеленые зоны могут появиться в публичных пространствах у общественных зданий.

Как сообщалось, в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. В частности, о ней упоминается в проекте нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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Киев генплан парк сквер

Источник: Сегодня

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