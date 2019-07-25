Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве хотят вернуть трамвай на набережную и создать подземный музей

25 июля, 11:09

В столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева". "Сегодня" узнали, как может измениться площадь. 

Конкурс, организованный общественными организациями и экспертами, начался осенью прошлого года и проходил в два этапа: на первом отобрали восемь вариантов будущей Почтовой площади, а на втором (прошел 19 июля) выбрали победителя. Им стал творческий коллектив под руководством Людмилы Баженовой. Участников оценивала комиссия из архитекторов, историков и ландшафтных дизайнеров. 

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Идея обновить Почтовую появилась, когда шла борьба за сохранение улицы времен Киевской Руси, которую раскопали под площадью в феврале 2015 года во время строительства подземного торгового центра. Площадь до сих пор не сдана в эксплуатацию. Напомним, в мае этого года раскопки получили статус памятника археологии и истории нацзначения, а строительные работы под землей остановили еще в 2017 году.

"Строители ТРЦ на Почтовой могли уничтожить находки, но общественность не дала этого сделать. Взамен стройки мы решили предложить альтернативный вариант реновации площади", — рассказал "Сегодня" Виталий Белецкий, автор идеи и инициатор архитектурного конкурса.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Он также рассказал, что название для проекта выбрали не случайно, ведь во времена Руси это место было центром международных связей Киева.

"Площадь должна стать полноценным историко-культурным центром с музеем "Центр средневекового города", — пояснила нам Ольга Рутковская, координатор конкурса. 

Победительница рассказала нам, какой она видит будущую площадь.

"Мы учли все проблемные зоны: недостроенный выход из метро, раскопки и запущенный Речной вокзал", — поделилась Людмила Баженова.

Она подчеркнула, что советские мозаики внутри Речного вокзала нужно сохранить из-за их высокой художественной ценности. Также архитекторы хотят накрыть будущий подземный археологический музей стеклянными фрагментами, через которые будут видны раскопки. Под землей, кроме экспонатов, предлагают размещать выставки.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"У нас есть идея возобновить речной трамвай, который ходил бы от Оболонской набережной с остановкой в Речпорту и дальше на левый берег", — рассказала Баженова.

Архитекторы хотят вернуть и трамвай на Набережное шоссе, который закрыли в 2011 году. Горвласти эту инициативу не комментируют. Проект представят на Градсовете уже в ближайшее время как инициативу киевлян. Стоимость его реализации неизвестна.

Напомним, что здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.

Также в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, музей, набережная, почтовая площадь

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве хотят вернуть трамвай на набережную и создать подземный музей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К реставрации одесского Караваджо допустили итальянцев

12 июля, 12:22

Украинский реставрационный центр позволил сотрудничество с западными экспертами

Надувного Захарченко и Моторолу высмеяли в "музее ДНР"

2 июля, 08:19

Пользователи также сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов "Дом восковых фигур"

Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога

27 июня, 11:59

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни

Подземная жизнь Никополя: в тайных ходах под городом ищут богатства купцов и соляной подвал

24 июня, 05:42

С древними постройками связано множество городских легенд

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

10 оригинальных идей хранения чашек

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Как спастись от клещей

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

MARUV впервые показала фигуру (фото)

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь