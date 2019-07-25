В Киеве хотят вернуть трамвай на набережную и создать подземный музей

В столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева". "Сегодня" узнали, как может измениться площадь.

Конкурс, организованный общественными организациями и экспертами, начался осенью прошлого года и проходил в два этапа: на первом отобрали восемь вариантов будущей Почтовой площади, а на втором (прошел 19 июля) выбрали победителя. Им стал творческий коллектив под руководством Людмилы Баженовой. Участников оценивала комиссия из архитекторов, историков и ландшафтных дизайнеров.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Идея обновить Почтовую появилась, когда шла борьба за сохранение улицы времен Киевской Руси, которую раскопали под площадью в феврале 2015 года во время строительства подземного торгового центра. Площадь до сих пор не сдана в эксплуатацию. Напомним, в мае этого года раскопки получили статус памятника археологии и истории нацзначения, а строительные работы под землей остановили еще в 2017 году.

"Строители ТРЦ на Почтовой могли уничтожить находки, но общественность не дала этого сделать. Взамен стройки мы решили предложить альтернативный вариант реновации площади", — рассказал "Сегодня" Виталий Белецкий, автор идеи и инициатор архитектурного конкурса.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Он также рассказал, что название для проекта выбрали не случайно, ведь во времена Руси это место было центром международных связей Киева.

"Площадь должна стать полноценным историко-культурным центром с музеем "Центр средневекового города", — пояснила нам Ольга Рутковская, координатор конкурса.

Победительница рассказала нам, какой она видит будущую площадь.

"Мы учли все проблемные зоны: недостроенный выход из метро, раскопки и запущенный Речной вокзал", — поделилась Людмила Баженова.

Она подчеркнула, что советские мозаики внутри Речного вокзала нужно сохранить из-за их высокой художественной ценности. Также архитекторы хотят накрыть будущий подземный археологический музей стеклянными фрагментами, через которые будут видны раскопки. Под землей, кроме экспонатов, предлагают размещать выставки.

Фото: Григорий Салай, Сегодня

"У нас есть идея возобновить речной трамвай, который ходил бы от Оболонской набережной с остановкой в Речпорту и дальше на левый берег", — рассказала Баженова.

Архитекторы хотят вернуть и трамвай на Набережное шоссе, который закрыли в 2011 году. Горвласти эту инициативу не комментируют. Проект представят на Градсовете уже в ближайшее время как инициативу киевлян. Стоимость его реализации неизвестна.

Напомним, что здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.

Также в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.

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