В Киеве хотят вернуть трамвай на набережную и создать подземный музей
В столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади
В Киеве презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева". "Сегодня" узнали, как может измениться площадь.
Конкурс, организованный общественными организациями и экспертами, начался осенью прошлого года и проходил в два этапа: на первом отобрали восемь вариантов будущей Почтовой площади, а на втором (прошел 19 июля) выбрали победителя. Им стал творческий коллектив под руководством Людмилы Баженовой. Участников оценивала комиссия из архитекторов, историков и ландшафтных дизайнеров.
Идея обновить Почтовую появилась, когда шла борьба за сохранение улицы времен Киевской Руси, которую раскопали под площадью в феврале 2015 года во время строительства подземного торгового центра. Площадь до сих пор не сдана в эксплуатацию. Напомним, в мае этого года раскопки получили статус памятника археологии и истории нацзначения, а строительные работы под землей остановили еще в 2017 году.
"Строители ТРЦ на Почтовой могли уничтожить находки, но общественность не дала этого сделать. Взамен стройки мы решили предложить альтернативный вариант реновации площади", — рассказал "Сегодня" Виталий Белецкий, автор идеи и инициатор архитектурного конкурса.
Он также рассказал, что название для проекта выбрали не случайно, ведь во времена Руси это место было центром международных связей Киева.
"Площадь должна стать полноценным историко-культурным центром с музеем "Центр средневекового города", — пояснила нам Ольга Рутковская, координатор конкурса.
Победительница рассказала нам, какой она видит будущую площадь.
"Мы учли все проблемные зоны: недостроенный выход из метро, раскопки и запущенный Речной вокзал", — поделилась Людмила Баженова.
Она подчеркнула, что советские мозаики внутри Речного вокзала нужно сохранить из-за их высокой художественной ценности. Также архитекторы хотят накрыть будущий подземный археологический музей стеклянными фрагментами, через которые будут видны раскопки. Под землей, кроме экспонатов, предлагают размещать выставки.
"У нас есть идея возобновить речной трамвай, который ходил бы от Оболонской набережной с остановкой в Речпорту и дальше на левый берег", — рассказала Баженова.
Архитекторы хотят вернуть и трамвай на Набережное шоссе, который закрыли в 2011 году. Горвласти эту инициативу не комментируют. Проект представят на Градсовете уже в ближайшее время как инициативу киевлян. Стоимость его реализации неизвестна.
Напомним, что здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.
Также в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве хотят вернуть трамвай на набережную и создать подземный музей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К реставрации одесского Караваджо допустили итальянцев
Украинский реставрационный центр позволил сотрудничество с западными экспертами
Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога
Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни