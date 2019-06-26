В Киеве и других городах лжеминеров хотят лишать имущества

Чаще всего сообщения о минированиях поступают из РФ и неподконтрольных территорий на востоке Украины и из Крыма

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Из-за непрекращающейся волны сообщений о минированиях в столице и других городах страны Нацполиция предлагает усилить ответственность за ложные вызовы.

Если раньше вызовы происходили один-два раза в неделю, то сейчас — каждый день. Только вчера "заминировали" около 20 жилых домов, все пункты скорой помощи, детские сады, аптеки и гостиницы! А в понедельник неизвестные сообщили о "минировании" корпусов КНУ им. Т. Шевченко, где студенты сдавали сессию, всех роддомов столицы и нескольких сетей супермаркетов. Волна минирований прокатилась и на прошлой неделе. Из-за ложных сообщений несколько часов не работала ЦИК и станция метро "Крещатик".

Из-за лжеминеров временно прекращается работа учреждений, начинается паника в метро, а предприятия несут огромные убытки. Например, в одной известной сети супермаркетов заявили, что потери из-за минирований за один месяц составили 56 млн грн!

"Чаще всего сообщения о минированиях поступают из РФ и неподконтрольных территорий на востоке Украины и из Крыма. Это делают с помощью IP-телефонии или рассылки по электронной почте. Это может делать бот, который автоматически рассылает сообщения, поэтому найти виновного в таких случаях очень сложно", — рассказал нам Артем Шевченко, директор департамента коммуникации МВД Украины.

Он также уточнил, что если вызовы делаются с украинских телефонных номеров, то часто лжеминеров находят и привлекают к ответственности. Для решения проблемы в МВД предлагают изменить алгоритм действий при получении таких сообщений. В первую очередь силовики хотят проверять источник сообщения, а уже потом выезжать на место. Но пока эта идея находится в разработке, а когда заработает — неизвестно.

Сейчас за ложное минирование предусмотрено лишение свободы сроком до шести лет. Но МВД уже готовит изменения в Уголовный кодекс.

"Мы разрабатываем законопроект, в котором значительно увеличатся сроки наказания, а также появится право конфисковать имущество лжеминеров", — говорит Шевченко.

Когда заработают новые поправки в УК, пока неясно, ведь сначала законопроект должен пройти комитеты Верховной Рады, а уже потом должен принят парламентом.

Напомним, в июне в Киеве "заминировали" Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.

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