В Киеве и области началась пробная перепись населения: как распознать переписчика

У специалиста есть планшет и специальный жилет, а паспорт ему показывать не нужно

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В Киеве и в Киевской области стартовал второй этап пробной переписи населения. Она продлится с 14 по 23 декабря. Как отмечают в государственной службе статистики Украины, в этот период переписчики будут обходить квартиры и домохозяйства в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине (ОТГ) Бородянского района Киевской области.

В главном управлении статистики Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что проводят пробную перепись населения в Оболонском районе столицы. Переписчики с субботы начали обходить домовладения жителей Оболонского района. У сотрудника, который занимается переписью граждан, при себе должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет лимонного цвета с логотипом переписи населения. Также по просьбе жильцов домовладения, куда придет переписчик, он должен предъявить свой паспорт.

На данном этапе пробной переписи населения жителям нужно предоставить только устные ответы касательно своего домохозяйства. Эту информацию переписчик вносит в свой планшет. При этом от людей не требуют документального подтверждения ответов, то есть, показывать паспорт не нужно.

Организаторы пробной переписи подчеркивают, что информация от жителей – конфиденциальная и защищена законом, она не подлежит распространению и используется только для статистических целей в обобщенном виде.

Киевляне уже возмущаются организацией пробной переписи. На странице государственной службы статистики Украины в Facebook люди жалуются, что переписчики не контактируют между собой.

"Перепись Государственной службы статистики Украины организовано безобразно. Вчера сижу дома. Звонок, открыла дверь, переписчики с формой, планшетиками, все дела. Думаю, вот перепишут, а нет. Оказалось, искали другую квартиру переписчики на этаж выше, я сказала, что я вот готова на перепись, а мне ответили, что на мою квартиру придут другие. И ушли. Не переписали человека. Не понимаю, честно. Второго шанса может не быть", – написала в комментариях Александра Данишевская.

Как сообщили в полиции Киевской области, пока никаких конфликтов между жителями поселка, где проводится пробная перепись, и переписчиками не происходило. Впрочем, многие жители волнуются, что под видом переписчиков в квартиры могут пытаться проникнуть мошенники.

Подробную инструкцию, как поучаствовать в пробной переписи, смотрите на видео:

Видео: Госстат

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Украины составляла 41 млн 960 тысяч человек. С начала года численность населения уменьшилась на более чем 190 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на днях заявил, что в Украине будет проведена электронная перепись населения. Он считает, что математика и социология дадут более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись.

Ранее заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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