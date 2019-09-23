В Киеве и области проведут пробную перепись населения

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения. Об этом сообщила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, перепись населения проведут до конца текущего года. Все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

Кроме того, сама Либанова предпочла бы провести перепись в одном из районов в Западной Украине.

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"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – добавила ученый.

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Украине запланировали провести первую за последние 18 лет перепись населения. На это уже выделено 44 млн грн. По данным чиновников, грядущая перепись будет происходить с использованием новых технологий — переписчиков планируют вооружить планшетами.

Кроме того, ранее стало известно, что уровень смертности превышает показатель рождаемости в Украине, об этом свидетельствуют данные Госстата за 2018 год. Подробнее об этом читайте в материале: Рождаемость и смертность в Украине: Госстат опубликовал неутешительные цифры.

Также Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Каждый третий украинец умирает от нездорового питания.

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