В Киеве из-за аферистов стали чаще составлять завещания

Британка удивила мужа странным завещанием / Фото: Depositphotos

С начала года государственные нотариусы Киева удостоверили 3030 завещаний, тогда как за весь прошлый год их было чуть более 5000. К частным нотариусам за завещанием киевляне обращались почти вдвое чаще – в 2018 году они засвидетельствовали 8500 завещаний, рассказали в столичной юстиции.

Там отметили, что чаще всего завещания составляют либо пожилые люди, которые боятся, что "имущество после смерти отойдет государству", либо те, кто уже успел столкнуться с проблемами наследования по закону.

"Киевляне активизировались из-за распространенных аферы с имуществом. Мошенники втираются в доверие к пожилым людям, некоторое время действительно им помогают, а затем обманным путем переоформляют их имущество на третьих лиц и практически выбрасывают людей на улицу. Так было с киевлянкой Натальей Петровной (имя изменено, – ред), которая обратилась к одной из государственных нотконтор за правовой помощью. Однажды после прогулки женщина не смогла попасть в собственный дом. Оказывается, Наталья Петровна подписала бумаги, которые ей "подсунула" девушка, которая ухаживала за ней. В этом случае удалось обжаловать действия регистратора в суде и вернуть имущество пожилой женщине", – рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Между тем, завещание регулирует множество вопросов. В частности, в нем можно:

Назначить преемника – определить личность и те права или обязанности, которые он унаследует

Доназначить наследника – определить лицо, которое получит наследство вместо основного наследника, если он умрет до открытия наследства или иным образом не сможет принять его (например, будет отстранен от наследования или не выполнит необходимых условий).

Определить объем наследования – если лицо хочет, чтобы только часть наследства распределялась по завещанию, другая часть будет наследоваться по закону.

Сделать ответственный отказ. В Гражданском кодексе отдельно раскрывается один из видов отказа, когда на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое имущество, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу право ими пользоваться.

Возложить на наследника определенные обязанности. Они могут быть любыми – от кремации тела до организации доставки имущества другим наследникам.

Отметим, что в августе столице государственные нотариусы открыли 1177 наследственных дел и выдали почти 3000 свидетельств о праве на наследство.

Как сообщалось, киевлянам, которые намерены оформить наследство от родственника, не оставившего завещания, необходимо обращаться к государственным нотариусам столицы и учитывать ряд важных моментов Гражданского кодекса Украины. В частности, в ситуации, когда умерший родитель оставил наследство без завещания и на него претендуют не только дети умершего, но и другие родственники, нужно помнить, что наследство принимается вместе с долгами, если таковые имеются.

Напомним, чтобы получить наследство, если не принял его в установленный срок, придется обращаться в суд и доказывать уважительность причин пропуска сроков.

Также мы писали о том, что делать, если в наследство досталась квартира с многотысячными долгами за коммуналку.

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