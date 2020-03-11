В Киеве из-за карантина перенесли полумарафон

В Киеве в связи с отменой массовых мероприятий в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавируса перенесли полумарафон, запланированный на 4-5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организатора Run Ukraine.

"Run Ukraine не рассматривает вариант отмены мероприятия. Киевский международный полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON будет проведен в 2020 году, но в другие даты, во второй половине года.

Сейчас мы проводим переговоры с КГГА относительно новой даты проведения Киевского международного полумарафона", – говорится в сообщении.

Новую дату назовут позднее.

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Напомним, с 12 марта в столице на карантин уходят детские сады, школы, университеты. Также должны быть отменены концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, участие в которых принимают более 60 людей. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Ограничительные меры продлятся до конца марта.

Ранее в Броварах начали дезинфицировать улицы.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах.

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