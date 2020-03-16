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В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы

16 марта, 11:54

Наталья Руда

Карантинные меры ужесточаются

Городская власть в Киеве ужесточает карантинные меры в связи в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение столицей и Украины! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", – сказал Кличко.

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Так, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

  • передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
  • работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
  • не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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