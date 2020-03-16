В Киеве из-за коронавируса в противогазах дезинфицируют жилые дома (видео)

Дезинфекцию проводят раз в день

Журналисты телеканала "Украина 24" сняли, как в Киеве проводят дезинфекцию жилых домов.

В частности, в Святошинском районе столицы специалисты, облаченные в защитные костюмы, противогазы и баллоны с химикатами, ходят по подъездам и обрабатывают их средством "АкваДез+".

Обработка проводится один раз в день.

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Фото: "Украина 24"

Напомним, с 12 марта в столице отправили на карантин все детские сады, школы, университеты и внешкольные учреждения образования. Кроме того, было ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Театры и кинотеатры также не работают.

Кроме того, с 17 марта в столице будут закрыты кафе, рестораны, бары спортивные комплексы, бассейны, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны. Будут работать доставка еды, АЗС, банки, аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ.

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