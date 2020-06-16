В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД

В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр Министерства внутренних дел №8047, расположенный на Большой Окружной, 110а. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве. О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщим на официальном сайте", - говорится в сообщении.

О том, сколько сотрудников инфицированы коронавирусом, не сообщают.

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Напомним, в конце марта коронавирус подтвердился у начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Также сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства.

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Отметим, что по состоянию на 16 июня в столице подтверждены уже 3985 случаев коронавируса, в Киевской области – 2049 случаев.

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