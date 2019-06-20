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В Киеве из-за жары отменили ярмарки с недорогими продуктами

20 июня, 17:14

Жителей хотят уберечь от кишечных инфекций

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В связи с высокой температурой воздуха во всех районах столицы временно не будут проводить традиционные сельскохозяйственные и сезонные ярмарки. Об этом предупредили в управлении торговли КГГА.

"Цель таких мер – не допустить вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений", – сообщают в управлении. Чтобы не навредить здоровью, лучше не покупать продукты и на стихийных рынках, особенно скоропортящиеся.

По данным Укргидрометцентра, жара будет держаться в Киеве еще до воскресенья: температура воздуха днем будет подниматься до +33 °С. А также синоптики ранее предупреждали о чрезвычайном уровне (5-й класс) пожарной опасности, который будет сохраняться в столице до 23 июня.  

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. 


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Тег Киев, ярмарка, жара

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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