ФОТОФАКТ. В Киеве из-за жары установили "водяные арки" для прохожих

"Киевзеленстрой" назвал список парков, где установлены распыляющию воду арки

Фото: "Киевзеленстрой".

В Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

Такие "водяные арки" появились в парках:

"Рыльского" в Голосеевском районе,

"Победа",

"Шумского",

"Аврора" в Днепровском районе,

"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе,

"Молодежный" и "Деснянский" в одноименном районе,

им.Т. Шевченко в Шевченковском районе,

Мариинский и Крещатый в Печерском районе,

сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе и на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе,

в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.

Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Напомним, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев раньше срока.

Как сообщали новости "Сегодня", в нескольких регионах Украины ранее разбушевалась непогода. Мы писали о ливнях в Одессе и Буковине.

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