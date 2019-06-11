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ФОТОФАКТ. В Киеве из-за жары установили "водяные арки" для прохожих

11 июня, 13:12

"Киевзеленстрой" назвал список парков, где установлены распыляющию воду арки

Фото: "Киевзеленстрой"
Фото: "Киевзеленстрой".

В Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

Такие "водяные арки" появились в парках:

  • "Рыльского" в Голосеевском районе,
  • "Победа",
  • "Шумского",
  • "Аврора" в Днепровском районе,
  • "Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе,
  • "Молодежный" и "Деснянский" в одноименном районе,
  • им.Т. Шевченко в Шевченковском районе,
  • Мариинский и Крещатый в Печерском районе,
  • сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе и на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе,
  • в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.

Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. 

Напомним, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев раньше срока.

Как сообщали новости "Сегодня", в нескольких регионах Украины ранее разбушевалась непогода. Мы писали о ливнях в Одессе и Буковине


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