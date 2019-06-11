ФОТОФАКТ. В Киеве из-за жары установили "водяные арки" для прохожих
"Киевзеленстрой" назвал список парков, где установлены распыляющию воду арки
В Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".
Такие "водяные арки" появились в парках:
- "Рыльского" в Голосеевском районе,
- "Победа",
- "Шумского",
- "Аврора" в Днепровском районе,
- "Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе,
- "Молодежный" и "Деснянский" в одноименном районе,
- им.Т. Шевченко в Шевченковском районе,
- Мариинский и Крещатый в Печерском районе,
- сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе и на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе,
- в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.
Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.
Напомним, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев раньше срока.
Как сообщали новости "Сегодня", в нескольких регионах Украины ранее разбушевалась непогода. Мы писали о ливнях в Одессе и Буковине.
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