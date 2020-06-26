В Киеве изменится погода: синоптики дали прогноз на День Конституции

В Киеве сухая погода сменится грозами и дождями. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, в субботу, 27 июня, в столице будет до +29...+31 градуса днем и до +17...+19 градусов ночью. Дождей не обещают, будет солнечно. Такая же погода будет и по всей области.

В воскресенье, 28 июня, погода изменится, днем пройдут дожди с грозами, хотя будет жарко – до +28...+30 градусов. Ночью температура будет на уровне +17...+19 градусов. Такая же погода будет и в регионе.

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В понедельник, 29 июня, дожди уйдут, будет сухо. Днем температруа воздуха будет на уровне +28...+30 градусов, ночью ожидается +17...+19 градусов.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в результате непогоды, которая обрушилась на ряд западных областей, в Прикарпатье, Буковине и Закарпатье оказались затоплены десятки населенных пунктов, разрушена инфраструктура, погибли три человека.

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