В Киеве ко Дню города откроют пять отремонтированных парков

В этом году на ремонт зеленых зон в столице запланировано полмиллиарда гривен

В Киеве в апреле-мае после капитального ремонта откроют пять парков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Речь идет о парке "Партизанской славы" в Дарницком районе, второй очереди парка "Сырецкий" в Шевченковском районе, второй очереди парка на Троещине, "Совках" в Святошинском районе и "Лебедином" в Дарницком районе.

"На восстановление и капремонт зеленых зон в этом году город направит почти 500 млн грн", – говорится в сообщении.

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По данным КГГА, за последние пять лет в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов. В целом в 2020 году в столице планируют открыть после капремонта 12 парков и сделать ряд более локальных ремонтов на территориях зеленых зон.

При этом жители Отрадного, где в прошлом году привели в порядок парк, по-прежнему сообщают о плачевном состоянии озера – водоем напоминает стройплощадку.

Вместе с тем, новости "Сегодня" ранее подробно писали о проблемах озера в парке "Отрадный".

Также сообщалось о массовой гибели рыбы в Голосеевском парке.

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