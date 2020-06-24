В Киеве коммунальщики разворовали 800 тысяч гривен на расчистке ручья

В Киеве высокопоставленного чиновника из КП "Плесо" заподозрили в растрате крупной суммы денег на расчистке и благоустройстве ручья Вита. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, "Плесо" заключило с подрядчиками договор о проведении работ расчистки и благоустройства ручья Вита – левого притока реки Вита, впадающую в Днепр. Несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора "Плесо" внес ложные сведения в официальные документы и на счета подрядчиков были перечислены более 800 тысяч гривен.

Заместителю генерального директора "Плесо" сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 630 тыс грн.

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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Также ранее было сообщено о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, выполнявших работы по благоустройству ручья.

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Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, прокурор просил взять чиновника под стражу.

"Чиновник начал скрываться от следствия, в связи с чем пришлось обращаться в суд за разрешением о задержании для доставки в суд для избрания меры пресечения. Прокурор просил взять его под стражу, но суд присудил залог. Поэтому прокуратура будет оспаривать это решение", – цитирует Максимец "Украинская правда".

Напомним, в Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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