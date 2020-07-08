В Киеве коммунальщики сняли щит эмблемой контрразведки Украины под посольством РФ (фото)

В Киеве коммунальщики демонтировали щит с эмблемой контрразведки Украины рядом с российским посольством, который был установлен под дипломатическим ведомством ко Дню РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале "Муниципальной стражи".

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"Мы, как общественное формирование, состоящее из ветеранов войны с Россией, хотим верить, что это была досадная случайность, или хотя бы чья-то халатность. Но отнюдь не хотим думать, что это прямая заинтересованность отдельных лиц угодить государству-агрессору. Ветеранская общественность столицы возмущена указанным случаем. Эмблемы контрразведки недавно появились рядом с посольствами оккупантов в Одессе, Харькове и Киеве. Это своего рода напоминание функционерам кремля, что вся их деятельность под бдительным оком спецслужб и не останется незамеченной", – говорится в сообщении.

В "Муниципальной страже" напомнили, что посольство Кремля выразило ноту протеста, а затем и "сама эмблема по странному стечению обстоятельств оказалась в перечне на демонтаж под номером 94".

"Однако демонтаж конструкций начался не с первого пункта списка, не со второго и не с десятого, а именно с эмблемы контрразведки, которая каждый день так мозолила глаз оккупантам", - уточняется в сообщении.

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Ранее новости "Сегодн" писали, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможного удара России по Украине с крымского направления или с моря (либо пробить коридор от Крыма до Донбасса, либо вторгнуться в Херсон и захватить дамбу), поэтому готовы среагировать и ввести жесткие санкции против Москвы.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине июня в США предложили новые санкции – отключить Россию от SWIFT.

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