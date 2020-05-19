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В Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги (видео)

19 мая, 05:17

Наталья Руда

Ежик перешел четыре полосы и остановился посреди дороги

В Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

"Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть 8 полос для движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть", – сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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Ранее близ пгт Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее. Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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Киев ежик спасение животных

Источник: Сегодня

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