В Киеве королевами красоты были выбраны целых шесть женщин plus-size

За корону самой красивой соревновались в двух возрастных категориях

Красота вне параметров. Целых шесть королев красоты выбрали в Киеве. Национальный отбор пышных красавиц состоялся накануне. Все женщины – обладательницы не модельных показателей "90-60-90". Они ломают стереотипы и доказывают, что килограммы не влияют на внешность.

Визажисты и парикмахеры работают непрерывно, стилисты колдуют над образом. А все для того, чтобы каждая участница конкурса выглядела на все 100%.

"Готовилась, приводила себя в порядок, вот видите какая красивая. Я в 45 лет родила двойню и хочу сказать всем нашим девушкам, что 45 лет это не предел", – говорит Оксана Авраменко, одна из участниц конкурса.

Для короны – ни вес не помеха, ни возраст, утверждает участница из Днепра, Вера Козырева. В 62 года жизнь только начинается.

"Я начала делать зарядку, пошла на йогу, записалась на спортивное плаванье и вот буду учувствовать на спортивных соревнованиях в Италии. Я за 2 года похудела на 50 килограммов", – делится участница конкурса красоты.

За корону самой красивой соревнуются в двух возрастных категориях. Судьи должны одновременно выбрать Мисс и Миссис Бодипозитив. Организует Национальный отбор Дарья Гордиенко, в прошлом году представляла страну в Индии.

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Дарья Гордиенко, организатор Национального отбора "Body positive Ukraine 2020":

"Чем больше, тем лучше. И у нас будет три королевы-Мисс и три королевы-Миссис. Нас начали приглашать с очень многими международными, национальными конкурсами".

Участницы соревнуются в конкурсе дефиле, показывают свой образ в черном и имеют лишь минуту, чтобы поразить жюри рассказом о себе.

И вот шесть королев, шесть красавиц победительниц на одной сцене. Такого в Украине еще не было. Победительницы Национального отбора будут представлять Украину на международных конкурсах в Индии, Италии и Испании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинка получила титул на международном конкурсе красоты среди бабушек. На международном конкурсе красоты Grandma international-2020 в Софии львовянка Оксана Бобошко-Вандерховен получила корону.

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