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В Киеве коронавирус обнаружили еще у 158 человек: карта заражений по районам

14 августа, 12:32

Наталья Руда Наталья Руда

Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали уже 150 жителей столицы

В Киеве, где с 17 августа начнет действовать "желтая" зона карантина, коронавирус обнаружили еще у 158 человек, один больной за сутки умер. Об этом на брифинге 14 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За все время пандемии от COVID-19 умерли уже 150 киевлян.

Кроме того, всего коронавирус зарегистрирован у 10 160 человек.

За сутки вирус подтвердился:

  • у 81 женщины в возрасте от 18 до 85 лет;
  • у 72 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
  • у 2 девочек – 2 и 16 лет и 3 мальчиков от 1 года до 12 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

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Читайте также: Киев в "желтой" зоне карантина: что запрещено с 17 августа

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37, в Оболонском и Соломенском – по 23. В Днепровском районе – 22 случая.

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Напомним, в Украине с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 87 872 человек.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов.

Также смотрите в сюжете, как подделывают справки о COVID-19:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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