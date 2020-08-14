В Киеве коронавирус обнаружили еще у 158 человек: карта заражений по районам

В Киеве, где с 17 августа начнет действовать "желтая" зона карантина, коронавирус обнаружили еще у 158 человек, один больной за сутки умер. Об этом на брифинге 14 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
За все время пандемии от COVID-19 умерли уже 150 киевлян.
Кроме того, всего коронавирус зарегистрирован у 10 160 человек.
За сутки вирус подтвердился:
- у 81 женщины в возрасте от 18 до 85 лет;
- у 72 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- у 2 девочек – 2 и 16 лет и 3 мальчиков от 1 года до 12 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
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В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37, в Оболонском и Соломенском – по 23. В Днепровском районе – 22 случая.
Напомним, в Украине с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 87 872 человек.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов.
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