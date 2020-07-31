В Киеве коронавирус обнаружили у малыша, которому всего лишь 16 дней

За сутки в городе инфицированы 48 женщин, 55 мужчин и семь детей

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 110 жителей города. На сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом на брифинге 31 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За сутки инфицирование подтвердилось у:

48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;

55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

3 девочек – от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28, в Деснянском – 16, в Днепровском районе – 11 случаев.

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Кличко уточнил, что из 133 заболевших в общежитии Института специальной связи и защиты информации столичного Политеха госпитализировали 10 курсантов и одного преподавателя. Общежитие закрыто на карантин.

Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР, а методом ИФА в столице исследовали около 10 500 тестов. Показатель тестирования в Киеве сегодня самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 тысяч человек.

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Напомним, что накануне в Киеве был побит очередной антирекорд по инфицированным за сутки за все время пандемии.

Отметим, что территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

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