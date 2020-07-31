В Киеве коронавирус обнаружили у малыша, которому всего лишь 16 дней

В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у 110 жителей города. На сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом на брифинге 31 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.
За сутки инфицирование подтвердилось у:
- 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет;
- 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
- 3 девочек – от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28, в Деснянском – 16, в Днепровском районе – 11 случаев.
Кличко уточнил, что из 133 заболевших в общежитии Института специальной связи и защиты информации столичного Политеха госпитализировали 10 курсантов и одного преподавателя. Общежитие закрыто на карантин.
Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР, а методом ИФА в столице исследовали около 10 500 тестов. Показатель тестирования в Киеве сегодня самый высокий в Украине и составляет 130 тестов на 100 тысяч человек.
Напомним, что накануне в Киеве был побит очередной антирекорд по инфицированным за сутки за все время пандемии.
Отметим, что территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.
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