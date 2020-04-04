В Киеве коронавирус подтвердили у 214 человек – Кличко

В Киеве за сутки было подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных выросло до 214 человек.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Facebook.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Число заболевших киевлян увеличилось за минувшие сутки на 25 человек!" – говорится в сообщении.

По данным градоначальника, инфекцию подтвердили у 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет, а также 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет.

10 пациентов были госпитализированы, 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кроме того, среди заболевших оказались два медика. За время карантина умерли трое киевлян с подтвержденным COVID-19.

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Кроме того, градоначальник опубликовал карту распространения вируса по различным районам столицы. "Лидерами" по обнаружению новых случаев стали Днепровский и Подольский район.

- Голосеевский +3;

- Дарницкий 1;

- Деснянский 2;

- Днепровский +4;

- Оболонский +3;

- Печерский +3;

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- Подольский +4;

- Святошинский 1;

- Соломенский 2;

- Шевченковский 2.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя", - написал Кличко.

Стоит напомнить о том, что Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и распознавать лица в рамках борьбы с распространением инфекции. Их цена составила 65 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, как в Киеве будут находить людей, которые общались с заболевшими. Также стало известно, могут ли остановить лифты в высотных домах в Киеве из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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