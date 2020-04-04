В Киеве коронавирус подтвердили у 214 человек – Кличко

В Киеве за сутки было подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных выросло до 214 человек.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Facebook.
"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Число заболевших киевлян увеличилось за минувшие сутки на 25 человек!" – говорится в сообщении.
По данным градоначальника, инфекцию подтвердили у 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет, а также 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет.
10 пациентов были госпитализированы, 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Кроме того, среди заболевших оказались два медика. За время карантина умерли трое киевлян с подтвержденным COVID-19.
Кроме того, градоначальник опубликовал карту распространения вируса по различным районам столицы. "Лидерами" по обнаружению новых случаев стали Днепровский и Подольский район.
- Голосеевский +3;
- Дарницкий 1;
- Деснянский 2;
- Днепровский +4;
- Оболонский +3;
- Печерский +3;
- Подольский +4;
- Святошинский 1;
- Соломенский 2;
- Шевченковский 2.
"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя", - написал Кличко.
Стоит напомнить о том, что Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и распознавать лица в рамках борьбы с распространением инфекции. Их цена составила 65 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, как в Киеве будут находить людей, которые общались с заболевшими. Также стало известно, могут ли остановить лифты в высотных домах в Киеве из-за карантина.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк