В Киеве коронавирусом заразились 47 человек: статистика на 23 мая

Количество киевлян с коронавирусом вторые сутки подряд увеличивается на 47 человек. В частности, инфицированы 14 медиков. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 47 человек. Среди них – 14 медиков. На сегодняшний день в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет. 16 мужчин от 32 до 74 лет. И двое мальчиков, которым 7 и 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолел 351 житель столицы.

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"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – 9. И в Деснянском районе – 8 случаев заболевания. Не пренебрегайте правилами! Берегите себя!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Киев перейдет к следующему этапу ослабления карантина, в рамках чего запустят общественный транспорт. Такое решение приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В то же время министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивал, что показатель инцидентности не позволяет переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.

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