В Киеве коронавирусом заразились 95 человек: Кличко озвучил новую статистику

Количество жителей Киева, у которых за сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 95 человек. Среди них – 16 медиков. Один больной умер. Об этом на брифинге 12 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал Кличко.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки – от младенца менее одного месяца до 17 лет. А также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. И пятеро мальчиков – от одного года до 13 лет.

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В медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 24, в Дарницком – 23 и в Оболонском районе – 11 случаев", – рассказал Кличко.

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Также он уточнил, что показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз и составляет более 72 тестов на 100 000 жителей города при норме не менее 12 на 100 000 населения.

Кроме того, Кличко подтвердил, что в столице могут вернуть часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости повысится.

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"Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 000 человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 000 населения. Возобновление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - сказал Виталий Кличко.

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Мэр также обратился в правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

Напомним, по состоянию на 12 июня в столице коронавирус подтвержден у 3766 человек, в Киевской области – у 1931 человека. Всего в Украине на 12 июня зафиксировано 29753 случая заболевания COVID-19

Отметим, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина.

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