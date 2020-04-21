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В Киеве коронавирусом заразились почти 900 человек: подробности

21 апреля, 12:09

Наталья Руда

За минувшие сутки подтверждены 42 случая

В Киеве за минувшие сутки зафиксированы 42 новых случая заражения коронавирусом, среди них четверо медиков. Всего по состоянию на 21 апреля инфицированы 892 человека.

Согласно данным мэра Киева Виталия Кличко, озвученным на брифинге, новые заражения подтвердились у 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, у семилетней девочки, у 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, а также у пятилетнего мальчика.

Из них госпитализированы 13 человек, остальные находятся на самоизоляции.

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Новые случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +3
  • Шевченковский +1
  • Соломенский +3
  • Днепровский +12
  • Святошинский +4
  • Деснянский +6
  • Подольский +2
  • Голосеевский +3
  • Оболонский +5
  • Дарницкий +3

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Из 892 случаев инфицирования коронавирус есть у 502 мужчин (более 56%) и 390 у женщин (немного меньше 44%)

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Всего от COVID-19 в столице умерли 19 человек – 13 мужчин и шесть женщин.

Ранее сообщалось, что в Киевской области за минувшие сутки подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом и по состоянию на 10:00 21 апреля число инфицированных составляет 356 человек.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области едва не сожгли дом санитарки из-за слухов о коронавирусе. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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